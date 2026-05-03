Questo pomeriggio si chiuderà il campionato di serie D (girone I) e con gli ultimi verdetti ancora da decidere. La Vibonese si giocherà tutto in novanta minuti, ovvero una salvezza che innanzitutto dovrà passare obbligatoriamente dai playout. Contro l'Acireale, però, è necessario vincere per avere la certezza di giocare poi il playout in casa, davanti ai propri tifosi e con due risultati su tre (nell'arco dei 120 minuti in caso di pareggio) a favore.

Serve il sostegno

Proprio per questo lo stadio Luigi Razza, questo pomeriggio alle ore 15, dovrà essere una bolgia per spingere i rossoblù verso tre punti che potrebbero pesare quanto l'intera stagione. A tal proposito, la società ha voluto andare incontro ai cittadini e ai tifosi, con il prezzo simbolico di un euro per coloro che vorranno andare in Curva e cinque euro per tutti gli altri settori. Insomma, un messaggio chiaro di supporto, perché oggi più che mai questa squadra ha bisogno dei propri cittadini ancor prima dei propri tifosi.

Inoltre, per la partita, torneranno dalla squalifica due pedine fondamentali come il capitano Di Gilio e il difensore Marchetti. Un Luigi Razza che dovrà essere pieno fino all'orlo, come i vecchi tempi in cui la squadra che faceva sognare la piazza. Ora però bisogna vincere.