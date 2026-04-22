Si è tenuto in Comune a Vibo Valentia il tavolo tecnico per verificare lo stato di avanzamento del piano che punta a mitigare il rischio idrogeologico: «Massimo impegno nel trasformare rapidamente la fase progettuale in cantieri operativi»

Un tavolo tecnico per verificare lo stato di avanzamento dei progetti sulla mitigazione del rischio idrogeologico, una riunione con tutti i Rup per fare il punto su ogni singolo intervento: è quello che si è svolto ieri, martedì 21 aprile, promosso dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone.

L’incontro rientra nel percorso avviato dall’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo, a seguito del finanziamento complessivo di 18.230.000 euro, destinato a un ampio programma di opere su fossi, torrenti e sottopassi ferroviari, strategiche per la sicurezza del territorio e in particolare delle aree costiere.

Durante la riunione, spiega da Palazzo Luigi Razza, è stato effettuato «un aggiornamento puntuale sulle progettazioni, anche alla luce della recente rimodulazione approvata dalla Giunta, che ha permesso una più efficace allocazione delle risorse». Focus specifico sugli interventi prioritari: torrente Trainiti, Porto Salvo, Tomarchiello, Sant’Anna, Cutura-La Badessa, Galera-Antonucci, Suriani e i sottopassi ferroviari.

Il sindaco Enzo Romeo ha ribadito «la piena sinergia tra amministrazione, uffici tecnici e tutti i soggetti coinvolti, per garantire rapidità ed efficacia nell’attuazione del programma. La messa in sicurezza del territorio resta una priorità assoluta».

«Stiamo monitorando ogni fase con rigore - ha dichiarato l’assessore Monteleone - per ridurre al minimo i tempi e arrivare quanto prima all’avvio dei lavori. Parliamo di interventi attesi da anni, fondamentali per la sicurezza delle nostre frazioni marine».

L’amministrazione conferma il «massimo impegno nel trasformare rapidamente la fase progettuale in cantieri operativi», proseguendo il confronto con gli enti sovraordinati per velocizzare gli iter autorizzativi.