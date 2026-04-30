Continua a suscitare reazioni la brutale aggressione subita alla stazione di Vibo-Pizzo dal dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Vibo, Andrea Nocita. A prendere posizione, per esprimere solidarietà e vicinanza, sono ora tutti i dipendenti dell’amministrazione, che hanno diffuso un comunicato dai toni molto accorati.

«In un momento così difficile - si legge nella nota -, noi dipendenti del Comune di Vibo Valentia sentiamo il bisogno di stringerci in un unico, forte abbraccio attorno al nostro collega e dirigente Andrea. L’aggressione subita ci addolora profondamente, non solo come lavoratori, ma come persone che condividono ogni giorno fatiche, responsabilità e speranze».

Cronaca

Vibo, Romeo dopo l’aggressione a Nocita: «Troppi episodi, sono davvero preoccupato. C’è un filo conduttore?»

E.D.G.
Vibo, Romeo dopo l’aggressione a Nocita: «Troppi episodi, sono davvero preoccupato. C’è un filo conduttore?»

«Siamo un’unica squadra»

E ancora: «Questo nuovo episodio ci riporta alla mente ferite mai del tutto rimarginate, come quelle vissute dalle colleghe Adriana Teti e Claudia Santoro. Sono nomi e volti che per noi rappresentano impegno e sacrificio. Citare questi precedenti non serve a sollevare polemiche, ma a ricordare a noi stessi e alla città che siamo una comunità che ha già sofferto troppo e che oggi, più che mai, ha bisogno di sentirsi protetta. Siamo un’unica squadra. Quando viene colpito uno di noi, veniamo colpiti tutti. Ma è proprio in questi momenti che la nostra unione deve diventare la nostra forza».

Oltre le parole, verso una serenità comune

I dipendenti comunali sottolineano poi l’attaccamento alla città e al proprio lavoro, ma rimarcano che «per servire al meglio i cittadini sia necessario ritrovare quella serenità che oggi sembra mancare».

«Sentiamo il bisogno di passare dalle pur gradite parole di conforto a gesti concreti di vicinanza e tutela - continuano - affinché nessun collega debba più sentirsi solo o esposto nel compiere il proprio dovere. Con questo spirito di unione, chiediamo a tutte le istituzioni di camminare al nostro fianco per costruire un ambiente di lavoro più sicuro e sereno per tutti, trasformare la solidarietà in azioni quotidiane di supporto e protezione e rafforzare il legame di fiducia tra la macchina comunale e il territorio, ripudiando ogni forma di violenza».

Poi la chiosa finale: «Ad Andrea va tutto il nostro affetto e il nostro sostegno. Lo aspettiamo presto tra noi, certi che la nostra unione sarà lo scudo più forte contro ogni avversità».

Cronaca

Aggressione al dirigente comunale di Vibo Andrea Nocita, sconcerto in città e valanga di solidarietà

Redazione
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