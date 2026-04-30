Il segretario della Federazione provinciale di Sinistra italiana/Avs, i componenti la segreteria unitamente al consigliere comunale Sergio Barbuto e tutti gli iscritti, esprimono vicinanza e solidarietà al dirigente dell’urbanistica Andrea Nocita dipendente del comune di Vibo Valentia, «per la brutale e vile aggressione subita, un atto intimidatorio che segue altri atti violenti e minacce che si sono verificati su altri dipendenti, una violenza che colpisce anche amministratori pubblici della nostra provincia».

«Nel condannare con fermezza ogni atto violento, auspichiamo che si faccia piena luce su questo ennesimo e grave atto intimidatorio e chi si è macchiato di questo grave gesto possa essere assicurato alla giustizia nel più breve tempo possibile», concludono.