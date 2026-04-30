Il segretario della Federazione provinciale di Sinistra italiana/Avs, i componenti la segreteria unitamente al consigliere comunale Sergio Barbuto e tutti gli iscritti, esprimono vicinanza e solidarietà al dirigente dell’urbanistica Andrea Nocita dipendente del comune di Vibo Valentia, «per la brutale e vile aggressione subita, un atto intimidatorio che segue altri atti violenti e minacce che si sono verificati su altri dipendenti, una violenza che colpisce anche amministratori pubblici della nostra provincia».

Cronaca

Aggressione al dirigente comunale di Vibo Andrea Nocita, sconcerto in città e valanga di solidarietà

Redazione
Aggressione al dirigente comunale di Vibo Andrea Nocita, sconcerto in città e valanga di solidarietà

«Nel condannare con fermezza ogni atto violento, auspichiamo che si faccia piena luce su questo ennesimo e grave atto intimidatorio e chi si è macchiato di questo grave gesto possa essere assicurato alla giustizia nel più breve tempo possibile», concludono.

Cronaca

Vibo, Romeo dopo l’aggressione a Nocita: «Troppi episodi, sono davvero preoccupato. C’è un filo conduttore?»

E.D.G.
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