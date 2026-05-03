Lo scorso 28 aprile il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato lo scioglimento dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonino De Nardo e la decadenza immediata degli organi elettivi.

La nuova terna amministrativa

Alla guida dell’amministrazione, dunque, si è insediata la commissione prefettizia incaricata di gestire il Comune per i prossimi diciotto mesi.

La triade commissariale è composta da Roberto Micucci, Sebastiano Tramontana e Sergio Raimondo. Il loro compito sarà quello di continuare a garantire la regolare gestione amministrativa, alla luce delle presunte infiltrazioni mafiose che hanno determinato lo scioglimento e la fine anticipata della Consiliatura.