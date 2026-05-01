Torna percorribile dopo un lungo intervento di riqualificazione che aveva esasperato esercenti e residenti. Nei giorni scorsi la protesta di chi oggi ha alzato il calice esultando dopo il lungo periodo di stop

È stata finalmente riaperta al traffico veicolare via Luigi Razza, nel centro di Vibo Valentia, dopo circa un anno di disagi. La strada, interessata da un lungo intervento di riqualificazione, torna dunque percorribile dopo le ultime settimane di tensioni, proteste e richieste di tempi certi da parte di residenti ed esercenti, rimasti a lungo stretti tra il cantiere principale e la chiusura di alcune vie limitrofe.

L’apertura arriva dopo una fase particolarmente delicata per la viabilità del centro storico e per le attività commerciali della zona. Nel nostro reportage del 26 aprile scorso era emerso il disagio di negozianti e residenti, con la strada ancora interdetta nonostante la pavimentazione risultasse ormai completata e con ulteriori difficoltà legate alla chiusura di via Abate Pignatari e via del Gesù per altri interventi sulle basole. I commercianti avevano denunciato un isolamento sempre più pesante, aggravato dal calo delle vendite e dalla difficoltà per clienti e residenti di raggiungere negozi e abitazioni. Alcune attività, come raccontato dagli stessi esercenti, avevano già pagato un prezzo molto alto, mentre altre continuavano a resistere tra disagi quotidiani e incertezza sui tempi.

Agli esercenti replicò lo stesso assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, rassicurandoli in merito al fatto che i lavori erano terminati, ma per la riapertura al traffico veicolare occorrevano ancora pochi giorni per consentire al fondo stradale di assestarsi.

Come annunciato dall’assessore, quindi, a distanza di 5 gionri la strada è stata riaperta.

L’interrogazione di Schiavello in Consiglio comunale

Sulla vicenda, ieri, era arrivata anche un’interrogazione urgente presentata in Consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Schiavello, indirizzata al sindaco Enzo Romeo, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore competente, Monteleone.