Vibo, cori offensivi alla stadio nei confronti della Polizia: scatta un Daspo

Il questore di Vibo Valentia, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, ha emesso un Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive (Daspo) nei confronti di un soggetto maggiorenne di Vibo Valentia. Nello specifico, in occasione della gara “U.S. Vibonese Calcio – F.C. Lamezia Terme”, svoltasi presso lo stadio L. Razza di Vibo Valentia lo scorso 18 ottobre e valevole per la Coppa Italia di serie D, nel corso della prima frazione di gioco e durante l’intervallo, il soggetto in parola, munito di megafono, si rendeva promotore di cori offensivi ed oltraggiosi nei confronti delle Forze di Polizia. Gli immediati accertamenti svolti dagli agenti della Digos della locale Questura hanno consentito di identificare il giovane, al quale, a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, è stato notificato il provvedimento di Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive per la durata di due anni. Resta alta l’attenzione della Polizia Stato verso tutti i comportamenti violenti e pericolosi per l’Ordine Pubblico posti in essere negli stadi, al fine di consentire lo svolgimento sereno e sicuro delle competizioni sportive.

