Il questore di Vibo emette sei daspo per i tifosi del Brindisi e della Cavese

Il 14 maggio 2023, presso lo stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia, si disputò l’incontro di calcio tra “Cavese” e “Brindisi F.C.”, gara di spareggio per la promozione al campionato serie C, conclusasi con la vittoria del Brindisi. In questa circostanza, le tifoserie presenti, oltre all’accensione di numerosi fumogeni, fecero esplodere petardi. L’arbitro a sua volta fu costretto a sospendere l’incontro per circa dieci minuti. Al termine dell’incontro era emerso, inoltre, che alcuni steward impiegati nel settore del Brindisi erano stati oggetto di aggressione da parte di alcuni tifosi. Pertanto gli agenti della Digos della locale Questura avviarono accertamenti volti ad identificare i tifosi resisi responsabili di tali episodi di violenza e di turbativa dell’ordine pubblico, al termine dei quali il questore di Vibo Valentia ha emesso, cinque misure di prevenzione (daspo) di divieto di accesso a tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, di cui due per la durata di anni 8 e due per la durata di anni 5 nei confronti di altrettanti tifosi del Brindisi. Altro daspo veniva emesso a carico anche di un tifoso della Cavese per la durata di tre anni. Attesa la gravità dei fatti accaduti, nei confronti di tre dei tifosi del Brindisi, il questore di Vibo Valentia ha prescritto anche l’obbligo di comparizione presso la Questura di Brindisi nei giorni in cui avranno luogo tutte le manifestazioni sportive relative alla squadra di calcio “Brindisi f.c.”, venti minuti dopo l’inizio del primo tempo e dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo, misura già convalidata del Tribunale di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Tonno Callipo, gran ritorno per Luciano Mille: «A Vibo è nato il mio amore per il volley»

Tifo violento, il sindacato di polizia: «Daspo? Non basta. servono sanzioni penali»

Energumeno picchia l’arbitro con calci e pugni e lo manda in ospedale nel Vibonese