Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel Vibonese: scattano denunce e segnalazioni

A seguito di perquisizioni sia nel centro vibonese, nelle marinate e in alcuni comuni costieri, effettuate dalla Squadra mobile di Vibo, due cittadini di Pizzo sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana; un ragazzo, a Vibo Valentia è stato fermato con indosso sei dosi di hashish e, nella frazione marina, un altro ragazzo con diversi involucri di hashish e marijuana. Tutti i soggetti controllati sono stati segnalati alla locale Prefettura per la detenzione di stupefacente per uso personale. Da ultimo, in un’area densamente popolata di Vibo città, un soggetto, che ha attirato l’attenzione degli operatori, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L’attività ha consentito di rinvenire, occultati in vari punti dell’appartamento, diversi involucri di marijuana oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. All’esito delle indagini, pertanto, il soggetto in questione è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito, invece, di ulteriori servizi di vigilanza e controllo del territorio svolti da personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura con il supporto delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine “Calabria Centrale”, nei luoghi maggiormente interessati dal fenomeno della movida e dagli assembramenti di giovani di questo capoluogo, sono state elevate quindici contestazioni al Codice della strada, effettuati tre sequestri amministrativi, un fermo amministrativo e ritirati quattro documenti.

