Vibo, aveva marijuana confezionata e pronta allo spaccio: denunciato

Procedono i servizi della Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga. A Vibo Valentia, personale della Squadra Mobile ha notato movimenti sospetti da parte di un uomo situato in un parcheggio vicino all’Ospedale “Jazzolino”. A seguito di controllo, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana già confezionata in 5 involucri, pronti per lo spaccio. La conseguente perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo ha permesso di sequestrare anche un bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In diversa attività, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare sequestrando una porzione di un panetto di hashish, di circa 35 grammi e due dosi, rispettivamente di hashish e marijuana. L’uomo è stato segnalato al Prefetto.

