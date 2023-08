Santa Maria di Ricadi: marijuana e pistola in casa e al ristorante

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile e del Posto Fisso di Tropea della Polizia di Stato hanno sottoposto a controllo un soggetto sospettato di essere dedito allo spaccio. Nello specifico, all’esito di una perquisizione domiciliare effettuata in un’abitazione, nonché poi presso un ristorante di cui l’uomo è titolare, è stato rinvenuto un etto di marijuana, suddivisa in dosi per la pronta vendita al minuto o in buste termosaldate sottovuoto, occultate in diversi ambienti sia della casa sia dell’esercizio commerciale. Altresì è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e la suddivisione della droga, come una macchina per il sottovuoto, buste della stessa tipologia di quelle che contenevano la sostanza e coltelli intrisi di stupefacente. Dalla perquisizione domiciliare è inoltre emerso come una pistola calibro 9×21, di cui risultava regolarmente detentore, si trovava mal custodita, con conseguente inosservanza delle prescrizioni e da qui il sequestro. Il detentore dell’arma e della marijuana è stato denunciato a piede libero alla Procura di Vibo.

