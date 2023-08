‘Ndrangheta: operazione Olimpo, giovane di Parghelia passa ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dagli avvocati Michelangelo Miceli e Giovanni Vecchio ha disposto gli arresti domiciliari per Francesco Gargano, 28 anni, di Parghelia, coinvolto nell’operazione antimafia della Dda denominata “Olimpo”, condotta sul “campo” dalla Squadra Mobile di Vibo. Francesco Gargano ha pertanto lasciato il carcere. Il 28enne di Parghelia era stato arrestato a gennaio per un’estorsione aggravata (contestata in concorso con Antonio La Rosa, Francesco La Rosa, Gregorio Giofrè e Francesco Taccone) in danno dell’imprenditore Raffaele Corigliano, titolare di diverse attività nel settore dei monopoli di Stato e della distribuzione alimentare. In particolare, Francesco Gargano sarebbe stato tra i soggetti che, in un’occasione, avrebbero recuperato parte delle somme consegnate a titolo estorsivo dalla vittima.

