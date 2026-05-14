Non si arrestano i danneggiamenti nell’area industriale a cavallo tra i territori comunali di Vibo Valentia e Jonadi. Nel corso della notte è stata infatti danneggiata la saracinesca di una ditta di rivendita e riparazione di gomme per auto e camion sita a Vena di Jonadi e precisamente in via Antonello da Messina, arteria parallela alla Statale 18.

Il titolare all’apertura dell’attività commerciale ha trovato stamane la saracinesca danneggiata in più punti, anche se non si tratta di colpi d’arma da fuoco. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Al gommista non è rimasto che sporgere denuncia alla polizia della Questura di Vibo che, dopo i rilievi sul posto, ha avviato le indagini per far luce sul danneggiamento. Nessuna pista viene al momento esclusa.