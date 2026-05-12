La vettura si trovava parcheggiata in strada, lungo via Italo Calvino. Investigatori al lavoro per risalire a movente e autore dell’incendio

Indagini in corso a Vibo Valentia da parte della polizia della locale Questura per far luce sull’incendio di un’auto parcheggiata in città. L’auto presa di mira da ignoti nel corso della notte è una Fiat Panda appartenente a F.C., 33 anni, del luogo, e si trovava parcheggiata in via Italo Calvino. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione.

Per spegnere l’incendio si sono portati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale. Dai primi rilievi il rogo appare di origini dolose e la polizia non esclude al momento nessuna pista per risalire a movente e autore (o autori) dell’incendio.