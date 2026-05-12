La dottoressa, dirigente dell’Asp di Vibo Valentia, era moglie del dottore Enzo Loiacono. Il cordoglio della comunità e il ricordo del suo impegno accanto alle persone in difficoltà

Tropea piange la scomparsa della dottoressa Tania Manigrasso, medico oculista e dirigente dell’Unità operativa di Oculistica dell’Asp di Vibo Valentia. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità, dove viene ricordata come «una donna di straordinario talento umano, professionista seria e umile, soprattutto attenta alle emergenze della società che soffre».

La dottoressa Manigrasso era la moglie del dottore Enzo Loiacono, dirigente medico dell’Unità complessa di Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale del Gom di Reggio Calabria.

Il ricordo della comunità

Nel messaggio diffuso in queste ore, Tania Manigrasso viene descritta come una professionista «amata da tutti proprio per la sua semplicità, il suo modo di essere solare e sorridente con tutti, disponibile, pronta ad ogni chiamata d’aiuto». Un profilo che unisce l’impegno medico alla vicinanza verso le persone più fragili.

Il ricordo insiste anche sul legame con la città: «Era innamorata di Tropea e del suo fascino storico e ricettivo», si legge in una nota, che ne sottolinea la disponibilità «a collaborare ad ogni iniziativa volta a migliorare la condizione di vita della società in piena difficoltà e sofferenza».

I funerali a Santa Domenica

Il cuore della dottoressa Manigrasso, prosegue il messaggio, «ha cessato di battere dopo anni di grande sofferenza sopportata con grande dignità e forza». Lascia il marito Enzo, la figlia Simona e il fidanzato Alejandro, che le sono rimasti accanto durante la malattia.

I funerali si svolgeranno mercoledì 13 maggio alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Domenica, a pochi chilometri da Tropea.