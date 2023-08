Operazione Olimpo: dissequestrata azienda turistica di un imprenditore vibonese

Superato il presupposto giuridico su cui si fondava il sequestro della società “Destinazione Calabria srl”, con socio e amministratore l’imprenditore Vincenzo Calafati, 51 anni, di Vibo Valentia, e di conseguenza revocato il sequestro dell’azienda. E’ quanto ottenuto dagli avvocati Giovanni Vecchio e Pasqualino Patanè dopo che già la Cassazione aveva nel giugno scorso annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale di Catanzaro nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Olimpo” nei confronti dell’imprenditore attivo nel settore turistico. Dalle motivazioni della Cassazione è emersa la totale mancanza di gravità indiziaria per tutte le condotte ascritte a Vincenzo Calafati e da qui anche il dissequestro dell’impresa.La Dda gli contesta il reato di concorso esterno in associazione mafiosa perché, nella sua qualità di imprenditore attivo nel settore dell’incoming, avrebbe favorito l’infiltrazione delle cosche in iniziative e progetti nel settore turistico-alberghiero. A Calafati vengono altresì contestate due estorsioni e il reato di traffico d’influenze illecite tutti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.

