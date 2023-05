Operazione Olimpo: torna libero Domenico La Rosa, Cassazione annulla senza rinvio

Domenico La Rosa

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione del Riesame di Catanzaro su Domenico La Rosa, 85 anni, di Tropea, che è stato pertanto rimesso in libertà venendo meno l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Olimpo. La Suprema Corte ha così accolto il ricorso degli avvocati Giovanni Vecchio e Sandro D’Agostino. Domenico La Rosa, alias “Zio Mico”, padre di Antonio e Francesco La Rosa, è accusato del reato di associazione mafiosa con il ruolo di “consigliori” dei figli nell’ambito dell’omonimo clan di Tropea. Domenico La Rosa, oltre che per associazione mafiosa, era stato arrestato anche per diverse estorsioni alla cui pianificazione, secondo la Dda, avrebbe preso direttamente parte. L’annullamento senza rinvio da parte della Cassazione ha aperto immediatamente le porte del carcere di Voghera dove Domenico La Rosa si trovava ristretto.

