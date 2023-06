Operazione Olimpo: Cassazione annulla con rinvio per Diego Mancuso

Diego Mancuso

Due annullamenti con rinvio da parte della Cassazione per due detenuti in carcere a seguito dell’operazione antimafia denominata Olimpo. In particolare sarà necessaria una nuova pronuncia del Tribunale del Riesame di Catanzaro per Diego Mancuso, 70 anni, di Limbadi, negli ultimi tempi residente a Santa Maria di Ricadi, e per Giuseppe Ferraro, 29 anni, di Brattirò di Drapia. Nel caso di Mancuso l’annullamento con rinvio riguarda un ricorso presentato dagli avvocati Giovanni Piccolo e Francesco Schimio, mentre per Giuseppe Ferraro il ricorso è degli avvocati Enzo Galeota e Antonio Porcelli. Diego Mancuso nell’operazione Olimpo viene posto al vertice di un’articolazione dell’omonimo clan di Limbadi, con molteplici interessi mafiosi nell’area di Capo Vaticano sino a Tropea. Giuseppe Ferraro è invece accusato di concorso in estorsione pluriaggravata alla ditta impegnata nei lavori per la costruzione di un ospedale pediatrico a Drapia e di un villaggio per sofferenti su commissione della fondazione“I discepoli di Padre Pio”. Per tale vicenda insieme a Giuseppe Ferraro sono indagati Antonio La Rosa di Tropea, Giuseppe Accorinti di Zungri, Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona e Luigi Mancuso di Limbadi.

