Inchiesta Olimpo: Riesame annulla ordinanza per il geometra Scordo

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, dopo un rinvio della Cassazione, ha annullato la misura custodiale nei confronti del geometra Pasquale Scordo, 80 anni, di Tropea. Ex consigliere del Comune di Tropea, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e nel marzo scorso altra sezione del Riesame aveva disposto per lui gli arresti domiciliari. Poi l’annullamento con rinvio ad opera della Cassazione nel giugno scorso ed ora, quindi, la nuova decisione del Riesame che mina l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Scordo – ad avviso della Dda – avrebbe fatto da intermediario tra l’imprenditore Domenico De Lorenzo e la ‘ndrina Mancuso, inducendo il primo a corrispondere somme di denaro in favore della consorteria criminale ed ottenendo dagli esponenti di quest’ultima agevolazioni consistenti nella prelazione sull’attività di intermediazione. L’annullamento con rinvio della Cassazione riguardava anche il reato di tentata estorsione, aggravata dalle modalità mafiose, che viene contestato a Pasquale Scordo in concorso con Gaetano Muscia, 59 anni, di Tropea, ed i fratelli Antonio e Domenico Mancuso, di 40 e 48 anni, entrambi figli del boss di Limbadi Giuseppe Mancuso (cl ’49), alias ‘Mbrogghja. Pasquale Scordo si trova attualmente imputato anche nel processo Imponimento che si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme dove risponde a piede libero. E’ difeso in entrambe le operazioni dall’avvocato Giovanni Vecchio.

