Operazione Olimpo: Cassazione annulla con rinvio per Gaetano Muscia

Gaetano Muscia

La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro emessa nei confronti di Gaetano Muscia, 59 anni, di Tropea, difeso dagli avvocati Francesco Muscia e Giovanni Vecchio. Gaetano Muscia si trova detenuto dal gennaio scorso nell’ambito dell’operazione Olimpo per il reato di associazione mafiosa con il ruolo di partecipe alla ‘ndrina La Rosa di Tropea e di organizzatore dell’attività di reinvestimento dei proventi dell’attività illecita e di gestione delle attività imprenditoriali promosse dai fratelli Antonio e Francesco La Rosa. Gaetano Muscia è anche accusato di essere l’esecutore delle disposizioni di Antonio La Rosa nel settore estorsivo ed in quello relativo all’individuazione dei luoghi in cui nascondere i latitanti. Veniva, altresì, contestato a Muscia di aver partecipato, in qualità di concorrente morale, ad una tentata attività estorsiva, unitamente a Pasquale Scordo di Tropea e Domenico Mancuso di Limbadi ai danni dell’imprenditore edile Domenico De Lorenzo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata integralmente confermata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Avverso tale decisione, i difensori di Gaetano Muscia hanno fatto ricorso in Cassazione, contestando la legittimità del provvedimento impugnato ed evidenziando l’insussistenza di gravità indiziaria a carico dell’indagato. Tra i rilievi difensivi era stata in particolare censurata quella che, ad avviso dei difensori, era stata un’indebita sovrapposizione tra l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (contestata a Muscia per il reato di contraffazione dell’indicazione geografica di prodotti agroalimentari e per cui non vi era cautela) ed il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, che era stato desunto dalla commissione dei reati-fine. La Cassazione h quindi accolto le doglianze difensive prospettate dagli avvocati Giovanni Vecchio e Francesco Muscia, annullando l’ordinanza cautelare con rinvio al Tribunale del Riesame per nuovo giudizio.

