Capo Vaticano, gravi violazioni igienico sanitarie in un villaggio turistico: sanzionato il titolare

Nel corso di intensificati servizi disposti dal questore e dedicati al costante controllo della legalità nello svolgimento delle attività presso strutture ricettive della “Costa degli Dei”, la Squadra Mobile, il Posto Fisso di Tropea della Questura in sinergia operativa con l’Asp di Vibo Valentia, hanno effettuato un approfondito controllo nei confronti di una struttura ricettiva situata nel comune di Ricadi, località Capo Vaticano. Si tratta del villaggio Quattro Scogli degli Incoronato, situato a Grotticelle. Nel corso delle verifiche presso la suddetta struttura con stabilimento balneare sulla sono emerse gravi violazioni di tipo igienico sanitarie nella cura degli ambienti, quali spazi sporchi o in stato di abbandono, venendo invero prescritto di effettuare servizi di pulizia straordinaria nei locali della cucina, del bar e dei magazzini delle derrate alimentari, per le quali entro 90 giorni saranno comunque effettuate sanzioni amministrative, attesa la particolare attenzione che la normativa prescrive per gli ambienti ove vengono detenuti ovvero preparati alimenti e bevande. Inoltre, all’esito di controlli amministrativi ai registri della struttura, è emerso che non sono stati corrisposti i pagamenti per la tassa di soggiorno delle mensilità di aprile, giugno e luglio, periodi particolarmente interessati chiaramente dall’afflusso turistico. Al titolare della struttura sono state applicate sanzioni amministrative di tipo pecuniario oltre a un elenco di puntuali prescrizioni da osservare per poter proseguire a svolgere attività al pubblico, che se non osservate, determineranno ulteriori conseguenze, secondo la normativa vigente.

LEGGI ANCHE:Violazioni igienico-sanitarie: sanzionata una struttura ricettiva del Vibonese

Ricadi, gravi violazioni igienico – sanitarie in una struttura ricettiva

Tropea, la Guardia di Finanza scopre quasi 40 strutture ricettive completamente abusive