Violazioni di tipo igienico-sanitarie: sanzionato titolare di una struttura ricettiva del Vibonese

Nel corso di intensificati servizi disposti dal Questore e dedicati al costante controllo della legalità presso strutture ricettive “Costa degli Dei”, la Squadra Mobile di Vibo Valentia, il Posto Fisso di Tropea della Questura in sinergia operativa con l’A.S.P. di Vibo Valentia, hanno effettuato un approfondito controllo nei confronti di una struttura ricettiva situata a Briatico.

Nel corso delle verifiche all’interno di un resort, sono emerse gravi violazioni di tipo igienico-sanitario nella cura degli ambienti, quali spazi sporchi o in abbandono. Da qui la prescrizione di effettuare servizi di pulizia straordinaria nei locali della cucina e dei magazzini delle derrate alimentari, risultando presente spore di muffa, attraversamento di tubi fognari non regolarmente coperti e fuliggini in ambienti ove veniva conservato e preparato il cibo. I controlli sono proseguiti anche all’interno del chiosco bar della struttura dove è stata riscontrata la totale assenza delle necessarie cautele per impedire l’accesso di insetti o animali contaminanti, dalle fessure presenti.

Oltre ai problemi di tipo igienico sanitario veniva riscontrato che il bagno per le persone affette da disabilità risultava inservibile, inoltre la piscina situata all’interno della struttura era priva della zona dedicata al primo soccorso. Al titolare della struttura è stata pertanto applicata una sanzione amministrativa di tipo pecuniario oltre a un elenco di puntuali prescrizioni da osservare per poter proseguire a svolgere attività al pubblico, che se non osservate, avrebbero portato anche ad ulteriori conseguenze.

