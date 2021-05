A Serra San Bruno per il pic-nic del Primo maggio, sanzionati dalla Polizia

I poliziotti della Squadra volante del Commissariato di Serra San Bruno hanno sanzionato, nella giornata di ieri, sei persone in località Santa Maria del Bosco. Le pattuglie in servizio, notando due gruppetti di persone sedute ai tavolini di legno dell’area pic-nic, intente ad accendere un barbecue per fare una scampagnata e a giocare a carte, hanno proceduto ad un controllo nell’ambito dei servizi volti a contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Chiesta contezza dei motivi della loro presenza e delle ragioni del loro spostamento in quel luogo, dato che provenivano da altri Comuni, i presenti non sono stati in grado di fornire valide giustificazioni e, pertanto, ai poliziotti non è rimasto altro da fare che sanzionarli ai sensi della vigente normativa in materia, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie di non lieve entità.