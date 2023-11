Narcotraffico: arrestato latitante nelle campagne di Nicotera

Giuseppe Costantino

Arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il supporto dello squadrone “Cacciatori” dei carabinieri, Giuseppe Costantino, 57 anni, di Comerconi (frazione di Nicotera), irreperibile da un paio di mesi dopo una condanna definitiva per narcotraffico internazionale. In particolare, i carabinieri hanno sorpreso il latitante nelle campagne del territorio comunale di Nicotera dove si era nascosto dopo un definitivo rimediato in Cassazione per la pena di 8 anni e 10 mesi di reclusione da scontare per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina con la Sicilia. Il latitante ha tentato di darsi alla fuga una volta resosi conto di avere i militari dell’Arma addosso (al blitz hanno partecipato anche i militari della Stazione di Nicotera), ma il suo tentativo è durato davvero poco avendo i carabinieri cinturato l’intera zona. La cattura si inserisce in una serie di attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri che hanno così assicurato alla giustizia anche l’ultimo latitante rimasto in circolazione dopo la cattura a Genova nell’aprile scorso del superlatitante Pasquale Bonavota di Sant’Onofrio. Per quanto attiene la vicenda giudiziaria, Giuseppe Costantino aveva ottenuto la prima volta un annullamento con rinvio da parte della Cassazione. Quindi la celebrazione di un nuovo processo di secondo grado per il narcotraffico con la Sicilia e poi la sentenza d’appello confermata dalla Suprema Corte. Giuseppe Costantino il 7 luglio scorso è stato invece condannato in appello a Catanzaro alla pena di 10 anni e 8 mesi nel processo nato dall’operazione denominata “Ossessione”, sempre contro il narcotraffico internazionale e portata a termine dalla Guardia di finanza che ha colpito diversi narcotrafficanti del Vibonese, compresi elementi ritenuti vicini alla famiglia Mancuso come lo stesso Costantino che – dopo la cattura – si trova ora detenuto nel carcere di Vibo Valentia.

