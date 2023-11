Viminale: il vibonese Tortorella nuovo prefetto e direttore degli affari dei culti

Decisione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno. La madre del neo prefetto, Teresa Blandino, è figura molto nota in città per il suo impegno nel sociale e in politica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di diversi prefetti. Tra loro c’è anche il vibonese Alessandro Tortorella, nominato prefetto e che è stato chiamato a svolgere un importante e prestigioso incarico al Ministero degli Interni: quello di direttore centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Il neo prefetto è figlio di Alfredo Tortorella e Teresa Blandino, quest’ultima docente di Lettere e figura molto nota in città essendo da sempre impegnata nel sociale e in politica ed avendo infatti ricoperto la carica di assessore comunale a Vibo nonchè quella di presidente della Commissione Parti opportunità della provincia

