‘Ndrangheta: in 36 optano per il rito abbreviato in Maestrale-Olimpo-Imperium – Nomi/Foto

Davide Surace

Sono in totale 36 su 285 gli imputati coinvolti nel procedimento penale – nato dalle operazioni antimafia denominate Maestrale-Carthago, Olimpo ed Imperium – che hanno optato per il rito abbreviato dinanzi al gup distrettuale. Scelta che comporta in caso di condanna uno sconto di pena pari ad un terzo. Sulla loro ammissione il gup distrettuale si è riservato la decisione. Stralciata, invece, per difetti di notifica, la posizione di Francesco La Rosa, 52 anni, di Tropea, alias “U Bimbu”, al quale non è mai stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari con conseguente violazione del diritto di difesa. Il gup ha quindi disposto la trasmissione alla Dda di Catanzaro degli atti relativi a tale posizione per la notifica della conclusione indagini a seguito della quale Francesco La Rosa avrà venti giorni di tempo per chiedere ai pm di essere interrogato o presentare eventuali memorie difensive. Hanno invece avanzato al gup, attraverso i rispettivi difensori, richiesta di ammissione al rito abbreviato i seguenti imputati: ACCORINTI Antonio detto “Fraguleja”, di Briatico, 8-08-1980, collaboratore di giustizia; ARTUSA Luciano Marino, alias “u Pacciu”, nato il 27-01-1961, di Filandari, frazione Arzona; ASCONE Concetta, nata il 25-02-1968, di Limbadi; ASCONE Rocco, nato il 26-06-2000, di Limbadi; BARBIERI Onofrio, di Sant’Onofrio, nato il 10-01-1980, collaboratore di giustizia; BENINCASA Sabrina, di Lamezia Terme, nata il 25-10-1973; BEVILACQUA Domenico, nato s Melito Porto Salvo il 15 novembre 1977; FIUMARA Claudio, di Francavilla Angitola, nato il 27-02-1966; GALATI Ottavio, nato il 21-01-1968, di Mileto; GRASSO Antonio Leone, detto “Antonello”, nato il 06-04-1963, di Briatico; GRASSO Biagio, nato il 03-07-1966, residente a Briatico; GUERINO Gianluca, nato il 15-01. -1986, di Reggio Calabria; GUERINO Massimo, nato il 30-03-1976, di Gioia Tauro; IZZO Giovanni, nato a Sant’ Agata de’ Goti (Bn) il 25-11-1968; LAMONICA Fernando, nato Catanzaro il 4 ottobre 1956; MANCUSO Francesco, alias “Bandera”, nato a il 05-10-1971, di Nicotera Marina; MANGONE Giuseppe, di Mileto, nato il 13-02-1955; MC MANUS William, nato Pietà (Malta) il 16-05-1967, residente a Catania; MEGNA Assunto Natale, nato a Nicotera il 18-12-1958, di Nicotera Marina; MEGNA Giuseppe Daniele, nato il 30-04-1992 di Nicotera Marina; MELLUSO Sandro, nato il 16-02-1977, di Briatico; NICOLAE Laurentiu Gheorghe, nato in Romania il 07-11-1989, residente a Limbadi; ORECCHIO Francesco, nato a San Calogero il 25-02-1965; PREITI Giuseppe, detto “Pino”, nato il 18-01-1975, di San Calogero; PREITI Nicola, detto “Cola”, nato il 31-12-1968, di San Calogero; PRENESTI Antonio, detto “Totò” alias “Yò Yò, nato il 22-09-1966, di Nicotera; PROSTAMO Francesco, alias “U Zorru”, nato in data 08-05-1988, di San Giovanni di Mileto; PROSTAMO Francesco, nato il 12-07-1977, di Mileto; PROSTAMO Giuseppe, alias “Giubba”, nato il 03-11-1989, di San Giovanni di Mileto; PROSTAMO Nazzareno, alias “Buttafuco”, nato il 31-05-1961, di San Giovanni di Mileto; ROMBOLA’ Francesco, alias “Franco U Pala”, di Mileto, nato il 16-05-1969; SURACE Davide, nato il 17-12. -1985, di Spilinga; TRITTO Rocco Angelo, nato il 20-04-1954, residente a Gioia del Colle (Ba); VALENTINI Vincenzo, nato il 01-05-1987, di Rosarno; VATANO Daniele, alias “U Cicù’, nato il 04-06-1972, residente a Briatico. Si tornerà in aula lunedì 18 dicembre per l’inizio della discussione da parte dei pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli. L’operazione Olimpo è scattata a gennaio e portata avanti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, Maestrale-Carthago è stata condotta sul “campo” dai carabinieri ed è scattata in due fasi a maggio e a settembre, Imperium è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza i primi di agosto e si sviluppa principalmente intorno agli affari del clan Mancuso sui villaggi turistici di Nicotera Marina.

Antonio Accorinti Francesco La Rosa Onofrio Barbieri Francesco Mancuso (Bandera) Giuseppe Mangone Assunto Megna Nicola Preiti Antonio Prenesti Nazzareno Prostamo

