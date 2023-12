Comune di Nicotera, indagati due dipendenti per abuso d’ufficio e falso

Gli uomini della Digos della Questura di Vibo Valentia, nell’ambito di un’indagine diretta dalla Procura, nei giorni scorsi, hanno notificato avvisi di conclusione indagine nei confronti di due dipendenti del Comune di Nicotera, nei cui confronti sono stati ipotizzati i reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Il procedimento nasce da un esposto presentato alla Questura per fatti risalenti agli anni 2020-21 e 2022, riguardanti l’aggiudicazione di gare di appalto, bandite dal medesimo comune, per l’affidamento di lavori anche di importi consistenti e ha coinvolto due dipendenti comunali. L’indagine, iniziata nel gennaio 2023, ha portato all’emersione di un consolidato meccanismo per l’affidamento di lavori pubblici utilizzando la procedura della somma urgenza. Infatti, dalle verifiche condotte dagli investigatori della Digos, emergerebbe che la stazione appaltante del Comune in questione, ha fatto ricorso all’istituto della somma urgenza in maniera surrettizia al solo fine di eludere le gare ad evidenza pubblica. All’esito di questa intensa attività di indagine la Procura vibonese ha contestato ai due dipendenti comunali i reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.

LEGGI ANCHE: Accesso agli atti nei Comuni vibonesi, il M5S: «Si respira un’aria diversa»

Nicotera, Dimensionamento scolastico: «Il sindaco non ha difeso il territorio»

Nicotera, giovani gettano rifiuti e cassonetti nella zona dell’affaccio: beccati dalle telecamere