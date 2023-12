Incendio distrugge un ufficio postale in Calabria

Indagini in corso sull'origine del rogo. Le fiamme hanno interessato anche delle automobili. Ecco dove

Un incendio ha completamente distrutto l’ufficio postale di Mondatoriccio, in provincia di Cosenza. Il rogo ha interessato il locale e due autovetture parcheggiate nel piazzale antistante. L’ufficio postale, situato al pianterreno di un edificio su 3 livelli, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, con il supporto di autobotti. A scopo precauzionale, gli inquilini dell’abitazione sovrastante sono stati evacuati. Accertamenti sono in corso per comprendere l’origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa, tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, la matrice dell’incendio sembra essere di origine dolosa. All’interno dell’edificio sono state rinvenute delle bombole di gas.

