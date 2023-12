Nicotera: irregolarità urbanistiche, ordinanza di chiusura per un supermercato

Ordinanza di chiusura a Nicotera da parte del Comune per un supermercato ubicato in via Barriera. La decisione degli uffici comunali fa seguito all’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione in quanto l’immobile utilizzato per l’attività di vendita non possiede – stando all’ordinanza – i requisiti di regolarità urbanistica, requisito essenziali per espletare l’attività di commercio. Il rispetto dell’ordinanza comunale è affidato ai controlli della polizia municipale. Avverso l’ordinanza di chiusura, il legale rappresentante del supermercato potrà ricorrere al Tar entro 60 giorni.

