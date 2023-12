Acquaro: anziana legata al letto e rapinata, indagano i carabinieri

Indagini in corso ad Acquaro da parte dei carabinieri della Stazione di Arena e della Compagnia di Serra San Bruno per assicurare alla giustizia gli autori di una rapina compiuta nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì ai danni di un’anziana di 80 anni del luogo. I malviventi si sono introdotti nella casa della donna, che viveva da sola, in piena notte, legandola a letto e costringendola a consegnare il denaro contante che custodiva all’interno di un cassetto. Lanciato l’allarme, sono stati poi i vicini di casa a chiamare i carabinieri che sono accorsi sul poto per l’avvio delle indagini. Utili potrebbe rivelarsi le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona.

