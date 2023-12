Operazione Olimpo: Cassazione annulla con rinvio per 39enne di Briatico

Annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte per Antonio Bonaccurso, 39 anni, di Briatico, detto “U nanu”, imputato nel procedimento penale nato dall’operazione antimafia denominata Olimpo (è in corso l’udienza preliminare). Accolto così il ricorso degli avvocati Francesco e Vincenzo Galeota. Sarà quindi il Tribunale del Riesame di Catanzaro a doversi pronunciare nuovamente sulla misura cautelare (emessa dal gip distrettuale) tenendo conto dei rilievi della Cassazione. Bonaccurso è accusato del reato di associazione mafiosa ed in particolare viene ritenuto dagli inquirenti un imprenditore nel settore edile di riferimento dei clan di Briatico e Cessaniti. A Bonaccurso viene poi contestata un’estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso con Armando Bonavita di Briatico.

