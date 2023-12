Nicotera, sequestrati oltre 125 kg di materiale pirotecnico: denunciato un 30enne

Continuano incessanti i controlli da parte del Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia finalizzati a rendere più sicuri gli imminenti festeggiamenti del Capodanno 2023. Solo ieri un ingente sequestro era stato operato a Nicotera da parte della locale Stazione dei carabinieri e oggi gli stessi militari, nella frazione di Comerconi, hanno rinvenuto oltre 125 kg di materiale pirotecnico ad alto potenziale. Il materiale in questione era celato nel garage di proprietà di un 30enne del posto, privo ovviamente di qualsiasi titolo autorizzativo che gli permettesse di detenere tale “arsenale”. Il pericoloso materiale esplodente è stato interamente sequestrato e il 30enne deferito alla competente Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Gli episodi in questione fanno riflettere sull’importanza dell’azione di prevenzione operata in questo settore soprattutto se si tiene conto del costante numero di feriti, molti dei quali giovanissimi, che ogni anno si registra nel corso dei festeggiamenti.

