Spaccio di droga a Tropea: un’assoluzione a Vibo

Il gup del Tribunale di Vibo Valentia, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, ha assolto Domenico Scrugli, 52 anni, di Tropea. Rispondeva del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed era stato arrestato il 30 agosto scorso. Il giudice ha quindi accolto le argomentazioni difensive avanzate dall’avvocato Carmine Pandullo assolvendo l’imputato. In precedenza, all’esito della convalida dell’arresto, il Tribunale non aveva ravvisato esigenze cautelari e aveva messo in libertà Domenico Scrugli.