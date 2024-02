Discarica abusiva a Parghelia: rifiuti abbandonati e dati alle fiamme

400 metri quadrati di rifiuti abbandonati sul terreno e dati alle fiamme. Questo è quanto è stato portato alla luce dai Carabinieri forestali a Parghelia, in una delle località della Costa degli Dei, all’interno di un’area di proprietà comunale. Tra i rifiuti bruciati vi era anche della plastica, i cui fumi inalati rischiano di provocare un avvelenamento da sostanze chimiche tossiche e danni alla trachea, alle vie respiratorie e ai polmoni, in quanto si vanno a liberare nell’atmosfera sostanze pericolose quali diossine e idrocarburi policiclici aromatici. Il rischio che l’incolumità umana corre quando viene perpetrato un simile reato è molto alto, per questo è fondamentale che tutta la comunità si adoperi per denunciare prontamente tali condotte.

LEGGI ANCHE: Rifiuti speciali a Sant’Onofrio, sequestrata discarica abusiva di tremila metri quadri