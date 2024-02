Parghelia, indagini in corso su un’aggressione ai danni di un dirigente del Comune

Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare luce su un’aggressione ai danni del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Parghelia, Salvatore Suppa. Ad esprimergli oggi solidarietà con un Post pubblico su Facebook è stato il sindaco, Antonio Landro. “Il giorno 13 febbraio, intorno alle ore 10.00, una tracotante e balorda violenza ha avuto come obiettivo un pubblico ufficiale aggredito e malmenato nell’esercizio delle proprie funzioni. È toccato al responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Salvatore Suppa – scrive il sindaco – un professionista serio, capace, sempre pronto e disponibile a dialogare con tutti. Apprezzato da tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui. Parghelia e la sua comunità, estranei a questo metodo di affermare le proprie personali volontà, sempre più convinta a proseguire sulla via intrapresa, che è quella dell’affermazione della legalità e della costruzione di un comune di regole e diritti, respinge fermamente ogni possibile ed eventuale velleitaria pretesa di potersi, impunemente, sostituire alle Istituzioni con metodi barbari e delinquenziali. Non lasceremo nulla di intentato perché l’autore di tale vile gesto venga perseguito e punito secondo legge. Nei prossimi giorni ulteriori azioni verranno messe in campo per esprimere solidarietà e vicinanza e, nel contempo, chiameremo la comunità a vigilare, fare argine e respingere ogni tentativo di chiunque ad affermarsi con la violenza, l’arroganza e la menzogna”.