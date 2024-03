Rissa di ferragosto a Rombiolo, una condanna e un’assoluzione

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia ha assolto Pasquale Galati, 31 anni, e Nicola Pressamariti, 25 anni, entrambi di Rombiolo, dal reato di rissa e per il secondo anche dal reato di porto illegale di armi. Condannato invece a 6 mesi e duemila euro di multa – per il porto illegale di un coltello (con lama di 30 centimetri) – Pasquale Galati. La rissa a Rombiolo porta la data del 15 agosto 2021e veniva contestato anche l’uso di un’ascia. Nicola Pressamariti era difeso dall’avvocato Francesca Scoleri che ha espresso soddisfazione per il verdetto assolutorio. Il difensore di Galati – l’avvocato Sabatino Falduto – ha preannunciato che appellerà la sentenza per ottenere l’assoluzione del proprio assistito.

