Carabinieri in azione a Filandari alla ricerca di un cadavere

Scavi in corso in una zona di campagna e in una masseria per trovare il corpo di una vittima della “lupara bianca”

Indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia alla ricerca di un cadavere. I militari dell’Arma stanno in particolare concentrando le operazioni di scavo in una masseria che si trova nel territorio comunale di Filandari, non molto distante dalla strada provinciale numero 17 e dal bivio che porta al paese. Sulle operazioni in corso non trapelano al momento altre indiscrezioni, ma le ricerche dei carabinieri sono concentrate per fare luce su un caso di lupara bianca. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Vibo Valentia e ci sarebbero diversi indagati. Il fatto che indaghi la Procura ordinaria fa escludere al momento un omicidio di stampo mafioso. Il terreno dove sono in corso gli scavi è stato sequestrato.

