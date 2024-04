Maestrale: secondo annullamento con rinvio in Cassazione per imputato di Mileto

Benito Tavella

La Corte di Cassazione ha per la seconda volta annullato con rinvio al Tribunale del Riesame la misura cautelare in carcere nei confronti di Benito Tavella, 36 anni, di San Giovanni di Mileto, coinvolto nell’operazione antimafia Maestrale-Carthago. Accolto così il ricorso degli avvocati Tommaso Zavaglia e Francesco Matteo Bagnato. Benito Tavella è dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia imputato per i reati di associazione mafiosa e detenzione e cessione d’arma da fuoco con l’aggravante delle finalità mafiose.

