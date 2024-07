Contrordine, la riunione con Sorical sulla crisi idrica a Vibo si farà. Calabretta dopo la sfuriata di Romeo: «Ha equivocato le nostre intenzioni»

L’amministratore unico della società della Regione ridimensiona l’accaduto: «L’incontro era stato solo posticipato a lunedì per problemi operativi legati all’enorme mole di lavoro che stiamo svolgendo. Ma domani ci saremo». Poi sulle cause della non potabilità: «Potrebbe essere colpa del troppo cloro»

«La riunione con il sindaco Romeo e con i tecnici del Comune si farà domani mattina, come previsto». Cataldo Calabretta, amministratore unico della Sorical cerca di sgombrare il campo dalle nascenti polemiche e rimette sui binari della piena collaborazione istituzionale una vicenda che rischiava di deragliare.

Contattato da Il Vibonese dopo la sortita del primo cittadino di Vibo Valentia, che aveva comunicato con rabbia e sconcerto la decisione di Sorical di non partecipare alla riunione in programma domani, venerdì, per affrontare la grave crisi idrica che attanaglia Vibo e le sue frazioni, Calabretta ha chiamato i suoi uffici e si è informato sui termini della questione.

«Non c’era alcuna intenzione da parte di Sorical di disertare la riunione a Vibo – ha spiegato dopo una veloce verifica -. Ma era sorto un problema operativo legato agli impegni del direttore tecnico, Sorrentino. Per questo motivo la riunione era stata posticipata a lunedì. Ma, proprio per evitare che possano innescarsi equivoci, i tecnici di Sorical saranno domani a Vibo per partecipare all’incontro in Comune. Si è trattato solo di un disguido che è stato male interpretato, anche perché la riunione in programma era stata convocata sulla crisi idrica non sulla potabilità dell’acqua rilevata da Arpacal, problema subentrato successivamente».

Che Vibo rappresenti una difficile gatta da pelare, Calabretta ne è consapevole: «In quel territorio le criticità sono tante e antiche, ma è soprattutto la rete idrica comunale estremamente vetusta che rappresenta il limite maggiore».

Sulle cause della non potabilità dell’acqua a Vibo, Vibo Marina e Piscopio, l’amministratore unico di Sorical non si sbilancia: «I motivi possono essere molteplici e saranno i tecnici a individuarli. Ma le sostanze che hanno alterato la potabilità talvolta si formano anche per un eccesso di cloro nell’acqua. Vedremo cosa diranno i tecnici. Per ora voglio tranquillizzare il sindaco Romeo e rimarcare l’impegno di Sorical, che in un’estate come questa, afflitta dalla siccità, è enorme su tutto il territorio regionale».