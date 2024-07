Acqua non potabile a Vibo, in campo le autobotti del Comune. Intanto cresce la rabbia: «Nemmeno per fare la doccia è buona»

La crisi idrica a Vibo e nelle frazioni di Vibo Marina e Piscopio si fa sempre più drammatica. Alla scarsità d’acqua, aggravata in alcune zone della città anche dai cantieri di riqualificazione urbana (come in via Scesa del Gesù), si aggiunge ora il divieto di usare l’acqua per ogni uso umano. Dunque non solo non si può bere (ma questo già lo facevano in pochi), ma non si può neppure usarla per cucinare e per lavarsi. Una situazione che ha spinto il Comune a mettere su strada le autobotti, che già da oggi, giovedì 25 luglio faranno la spola per consentire ai cittadini di rifornirsi.

Le autobotti messe a disposizione sono due: una in piazza San Leoluca a Vibo Valentia, a partire dalle ore 15, e l’altra nel piazzale della Capitaneria a Vibo Marina, sempre dalle 15. Quest’ultima autobotte si sposterà, successivamente, nel piazzale antistante le Poste, sempre a Vibo Marina. A dare supporto al Comune c’è la Protezione civile, ma la situazione assume ora dopo ora l’entità di una vera e propria emergenza, soprattutto a causa del caldo che, dopo una brevissima pausa nei giorni scorsi, ha ripreso ad opprime la Calabria.

«Che dovrei fare, ora? Fare i bagagli e tornare a casa?», si chiede sconsolato un villeggiante che suo malgrado aveva deciso di passare le vacanze a Vibo Marina. Ma è solo la punta dell’iceberg, perché ad essere i più arrabbiati sono i residenti. Una signora che abita in via Emilia, nei pressi dei pontili turistici, compulsa il cellullare alla ricerca di notizie. «Ma la doccia la possiamo fare? Non l’ho capito…», chiede a una conoscente, che le dà una risposta che sembra una sentenza senza appello: «No, te l’ho già detto, non ci puoi cucinare né usarla per lavarti, la puoi usare solo per tirare lo sciacquone del water».

Ora tutti gli occhi, le orecchie e i taccuini sono rivolti alla riunione che domani il sindaco e i tecnici comunali terranno con Sorical. In quell’occasione sarà fatto il punto della situazione e si potrà avere un quadro più esaustivo sulle criticità e sulla durata dell’emergenza.