Vibo Valentia: terminata la derattizzazione, questa sera si procederà con la disinfestazione. Ecco le indicazioni

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia comunica che questa sera, mercoledì 31 luglio, dalle ore 22.30 e fino al termine dell’attività, avrà luogo la disinfestazione adulticida sull’intero territorio comunale di Vibo Valentia.

«Negli ultimi due giorni – spiega l’assessore Marco Miceli – abbiamo effettuato le operazioni di derattizzazione che hanno interessato i punti più sensibili di tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Ora procediamo con la disinfestazione, che verrà effettuata a carico della ditta Muraca affidataria del servizio ambiente, tramite la Ecosan, dunque senza ulteriore aggravio di spesa per le casse comunali».

Il servizio di derattizzazione si svolge con il posizionamento di erogatori per la durata del servizio. Il servizio di disinfestazione verrà effettuato con l’utilizzo di nebulizzatori ambientali di prodotto specifico. Per agevolare lo svolgimento dei servizi di disinfestazione adulticida per zanzare in tutte le aree esterne, si invita la cittadinanza a chiudere le finestre, non lasciare generi alimentari esposti, lasciare liberi gli spazi comuni e parcheggiare correttamente le auto. Il servizio verrà espletato una seconda volta anche nel mese di agosto: 26 e 27 agosto dalle ore 8.00 derattizzazione; 28 agosto dalle ore 22.30 disinfestazione adulticida.