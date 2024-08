Terremoto in Calabria nel Cosentino avvertito anche nel Vibonese. Doglioni (Ingv): «Non sappiamo se questa è la scossa maggiore o precede un altro sisma più forte» – LIVE

È stata avvertita distintamente anche nel Vibonese la scossa di terremoto registrata alle ore 21:43 nel nord della Calabria. L’epicentro a Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riporta Ingv, la magnitudo è stata di 5.0 a una profondità di 21 chilometri.

Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, intervistato da Rai News24: «Abbiamo convocato l’unità di crisi che scatta con magnitudo 5. Purtroppo la Calabria è la regione più sismica d’Italia e non sappiamo se questa scossa sia la principale o preluda ad un’altra più forte».

In merito alla profondità considerevole della scossa, Doglioni ha spiegato che proprio per questo è stata avvertita in tutta la Calabria, dal Cosentino al Reggino.

Occhiuto: «Macchina ProCiv subito operativa»

”Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria. Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione. La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose».

Il sindaco di Pietrapaola: «Tantra paura ma non si registrano danni»

Il sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia, è stata contattata telefonicamente dal governatore Roberto Occhiuto, che si è voluto sincerare di quanto stava accadendo nel centro cosentino epicentro del sisma. «La situazione ora è tranquilla – ha affermato Labonia – non si riscontrano danni, anche se abbiamo avvertito altre scosse meno forti. Solo tanta paura».