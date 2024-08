Incidente a Serra San Bruno, tre feriti nello scontro tra un’auto e una jeep della Provincia

La pericolosità del tratto stradale lungo la ex ss 110 al centro del dibattito politico da anni. Il consigliere comunale Figliucci: «Registrata disponibilità dall’ente intermedio e dall’Anas per un tavolo tecnico»

Un incidente si è verificato a Serra San Bruno, lungo la statale ex 110 nei pressi di un bivio. Coinvolta un’automobile e una jeep della Provincia. Tre persone ferite, una donna e due uomini, sono stati trasferiti all’ospedale di Vibo Valentia per accertamenti medici. Da quanto si apprende, per i malcapitati non sarebbe stato possibile il trasporto presso il nosocomio San Bruno in quanto la tac presente in struttura risulterebbe non funzionante. Sul posto 118 e carabinieri.

ll sinistro si è verificato nei pressi dell’incrocio tra via San Bruno di Colonia e via Giuseppe Maria Pisani. Già in passato la pericolosità del tratto era stata oggetto di intervento da parte del consigliere comunale Biagio Figliucci: «Lo scorso 15 giugno – afferma l’esponente politico – ho sollecitato per l’ennesima volta un sopralluogo lungo l’incrocio della ss 110. Dall’Anas ho ricevuto massima disponibilità affinchè si potesse concretizzare un tavolo tecnico insieme alla Provincia di Vibo». Medesima apertura dal presidente dell’ente, Corrado L’Andolina: «La conferma è giunta proprio oggi. E proprio in questa giornata si è registrato l’ennesimo incidente che, casualità vuole, coinvolge proprio un mezzo della Provincia. Ci auguriamo che il problema della sicurezza lungo l’arteria diventi al più presto oggetto di discussione», chiosa Figliucci.