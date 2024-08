Depurazione, delegazione di Vibo va in Regione per parlare di turismo mentre esplode la grana Silica-Sant’Anna: tavolo tecnico con Calabrese

La delegazione comunale era andata in Regione per parlare di turismo ed eventi da organizzare a Vibo, ma le ultime notizie sull’ennesimo scempio ambientale hanno spostato il baricentro della discussione sulla crisi del sistema depurativo e sull’emergenza rappresentata dal torrente Sant’Anna, che oggi ha ripreso a sversare massicciamente liquami fognari nel mare di Bivona.

L’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Vibo, Stefano Soriano, il consigliere delegato agli Spettacoli, Francesco Colelli, e il segretario generale dell’Ente, Domenico Libero Scuglia, si sono trovati al posto giusto al momento giusto, visto che questa mattina avevano in programma un incontro in Cittadella con l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese (che detiene anche la delega all’Ambiente), per partecipare a un tavolo già convocato «per pianificare – si legge in una nota – le iniziative da intraprendere al fine di garantire un’adeguata programmazione degli eventi nel prossimo futuro per il territorio comunale».

Nel corso della mattinata, però, Il Vibonese ha denunciato l’ennesimo sfregio: una nuova colata di liquami fognari trasportati in mare, a Bivona, dal Torrente Sant’Anna. Impossibile continuare a parlare semplicemente di turismo e spettacoli, così – si legge ancora nella nota del Comune – «stante le problematiche che stanno interessando la depurazione e nello specifico l’impianto di località Silica e il torrente Sant’Anna che sfocia nelle acque di Bivona, l’amministrazione ha chiesto l’apertura di un tavolo tecnico all’assessore Calabrese, che detiene anche la delega alla Tutela ambientale. Richiesta subito accolta e che si è tramutata in una concreta pianificazione: dalle attività da attuare nell’immediato attraverso il dipartimento Ambiente della regione fino alla programmazione degli interventi che garantiranno la risoluzione definitiva della problematica di cui soffre il depuratore Silica».

All’incontro era presente anche il direttore del dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, che «era al corrente dello sversamento verificatosi in data odierna e per il quale si è già intervenuti. L’assessore Soriano e il consigliere Colelli – si legge ancora nel documento – hanno espresso soddisfazione per il proficuo confronto e la disponibilità dimostrata dalla Regione nella persona dell’assessore Calabrese, chiedendo il massimo supporto affinché Vibo Valentia superi nel più breve tempo possibile questa situazione e sia messa nelle condizioni di poter programmare gli interventi risolutivi che la cittadinanza attende da anni».

Al netto delle formule di rito, però, “proficuo confronto e disponibilità” devono ora coincidere con interventi immediati e risolutivi per far fronte a un’emergenza ambientale gravissima. Perché dei convenevoli tra enti non interessa davvero a nessuno.