Vibo, depuratore Silica “troppo pieno”: i liquami in eccesso verranno conferiti all’impianto di Porto Salvo

«Da questo momento i reflui fognari che l’impianto depurativo di Silica non riuscirà a gestire verranno conferiti nell’impianto depurativo di Porto Salvo. Definiti i dettagli nel corso del tavolo tecnico di martedì scorso in Prefettura, ringrazio il prefetto per la consueta disponibilità e il pragmatismo. Abbiamo firmato la Convenzione con il Corap per il collettamento». Insomma, meglio tardi che mai.

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha annunciato quanto approvato ieri in giunta, ovvero la decisione di procedere alla convenzione con il Corap, sottoscritta questa mattina, per la gestione del “troppo pieno” del depuratore di Silica. Un intervento che negli anni scorsi veniva predisposto alla fine della primavera, mentre stavolta a causa di uno stop burocratico e amministrativo vedrà la luce soltanto ad agosto inoltrato. Il collettamento consentirà di evitare rischi di sversamenti nel torrente Sant’Anna che sfocia a Bivona.

«Le criticità – prosegue la nota di palazzo Luigi Razza -, sono dovute alla eccessiva quantità dei reflui immessi nella rete fognaria affluente verso l’impianto di depurazione e ciò a causa dell’incremento, tipico del periodo estivo, della popolazione residente e turistica nell’area. Come riportato nella Convenzione, la condizione di “troppo pieno” determina una pressione sull’impianto Silica non gestibile, con costanza, dall’attuale ciclo produttivo ed infrastrutturale dello stesso e ciò a danno dell’efficacia e dell’efficienza dell’impianto».

«L’amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – è totalmente impegnata sulle emergenze che stiamo fronteggiando sin dal nostro insediamento, a cominciare dalla crisi idrica. Ma non secondario, per noi, è tutto quanto ruota attorno alla depurazione. Con i tecnici comunali e le ditte incaricate monitoriamo costantemente tutte le problematiche, e cerchiamo di intervenire seguendo un ordine di priorità. Ci tengo infine a rassicurare i cittadini che per l’amministrazione comunale sono parimenti importanti anche le loro segnalazioni, che vengono tenute in massima considerazione; come risulterà comprensibile, non è facile per noi dare riscontro a tutto in questo periodo, ma posso garantire che il mio impegno, quello della giunta e quello dei consiglieri è massimo».