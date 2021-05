Corap e Comune di Vibo stipulano un protocollo per la bonifica delle aree industriali

Incontro al Comune con il Corap per affrontare la problematica della pulizia e della messa in sicurezza delle aree di competenza del consorzio vibonese. Alla riunione era presenti il commissario Renato Bellofiore, il Dirigente Sergi, il Sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e gli assessori comunali Domenico Francica e Vincenzo Bruni. Grazie alla stipula di un Protocollo d’Intesa sarà messo in atto un intervento finalizzato al decoro e alla messa in sicurezza delle aree industriali di località Aeroporto , Portosalvo e cementificio.

Nello stesso incontro ci si è soffermati sul potenziamento dell’efficienza depurativa dell’impianto, ridurre le emissioni di odori e impattare positivamente sulla generale tutela ecologica del territorio circostante e delle acque del mare. Si mira ad una maggiore semplicità e potenza dei processi depurativi, unite a un considerevole risparmio energetico.