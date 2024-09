Tropea, sequestrato un quintale di prodotti alimentari surgelati

Nella giornata di ieri, in contrada Campo di Tropea, personale in forza al locale posto fisso di polizia, nell’ambito di mirata attività di controllo del territorio disposta dal Questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, ha effettuato un controllo a un’auto ritenuta sospetta per circostanze di tempo e di luogo. Nel corso degli accertamenti condotti dagli agenti il conducente, che palesava un atteggiamento insofferente e refrattario al controllo di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale estesa al veicolo. Ciò ha consentito di rinvenire all’interno del veicolo prodotti alimentari surgelati di natura ittica e ortofrutticola, i quali venivano trasportati in violazione delle vigenti disposizioni igienico sanitarie.

Considerato che la merce era destinata al consumo umano presso alcune attività commerciali di Tropea, e che avrebbe potuto causare problematiche di natura medica a carico degli ignari consumatori, con l’ausilio di personale specializzato del settore alimentare dell’Asp di Vibo Valentia, gli agenti procedevano al sequestro di tutta la merce surgelata.

All’esito delle operazioni di rito, i suddetti prodotti risultavano essere nr. 12 colli per un peso complessivo di 108,5, e venivano posti a disposizione delle competenti Autorità in attesa di decreto di distruzione in quanto alimenti non più idonei per il consumo umano.