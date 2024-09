Incidente mortale a Vibo su viale Affaccio: perde la vita un motociclista, grave un ragazzo di 13 anni

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasferito il ragazzino all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove resterà in osservazione

Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Vibo Valentia, viale Affaccio nei pressi del bivio per Triparni. A seguito dello scontro tra una moto e un furgone, il motociclista – Ivano Purita, 50 anni – è morto. Ferito un ragazzino di 13 anni, P.G. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per il trasferimento in elicottero al Pugliese di Catanzaro. Sul posto anche i militari della Guardia di finanza.

Da quanto si apprende, per il 13enne i medici del nosocomio catanzarese non hanno ritenuto procedere a intervento chirurgico. Resterà sotto osservazione al Pugliese.