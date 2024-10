Ricettazione di auto: non regge l’accusa, imputato assolto in Tribunale a Vibo

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Brigida Cavasino, ha assolto dall’accusa di ricettazione Nicola La Rosa, 51 anni, di Calimera, frazione del comune di San Calogero. In particolare, l’imputato era accusato di aver – al fine di trarne profitto – ricevuto e occultato nelle pertinenze della propria abitazione un’autovettura Smart Fortwo Coupè oggetto di un furto avvenuto a Roma il 22 settembre 2017 e denunciato dal legittimo proprietario dell’auto. All’esito delle argomentazioni difensive prospettate in aula dall’avvocato Carmine Pandullo, il giudice ha però assolto l’imputato ritenendo non sussistente il reato di ricettazione dell’auto.