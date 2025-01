Valanga di insulti sui social per la coppia che ha rapito la piccola Sofia alla clinica Sacro Cuore di Cosenza

Sono centiniaia i commenti al post datato 8 gennaio in cui la donna annunciava la nascita del figlio Ansel

Rosa Vespa, la donna fermata insieme al marito Acqua Moses per il sequestro della neonata Sofia a Cosenza, è stata bersagliata da insulti e minacce sui social media. Sotto al post di Facebook dell’8 gennaio, in cui la donna annunciava la nascita del figlio Ansel, si sono accumulati decine di commenti offensivi e minacciosi.

Tra i vari messaggi degli utenti scatenati, si leggono frasi come: «Hai rapito una bambina, l’ergastolo è poco per voi». «Malati mentali! Spero che abbiate una pena esemplare». La Questura di Cosenza ha programmato alle ore 11:30 una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sul sequestro. Approfondisci su LaC News24